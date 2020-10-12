В Самаре заработали телефоны горячей линии по отоплению

На горячую линию самарцы могут обращаться круглосуточно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горячая линия по вопросам отопления начала работать в Самаре с понедельника, 12 октября. Об этом сообщили в городской администрации.

Самарцы могут обратиться на горячую линию по всем опросам, касающимся подачи тепла. «Все поступившие заявки будут находиться на контроле до полного их исполнения», - говорится в сообщении.

Ранее в администрации сообщили, что теплом обеспечены более 90% жилых домов и 100% школ и детских садов.

На горячую линию департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары можно позвонить по телефону 337-90-16, этот телефон работает с 08:30 до 17:30 в рабочие дни и до 16:30 по пятницам. По телефону 266-54-54 можно обращаться круглосуточно.

Кроме того, обратиться можно в районные горячие линии. Их телефоны можно найти по ссылке.