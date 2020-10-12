МТС представила первую онлайн-энциклопедию Самарской Луки и видеоуроки для экотуристов

В онлайн-энциклопедии собрана информация о редких видах животных и растений, обитающих в нацпарке, и о связанных с ним мифах и легендах

ПАО «МТС» сообщает о продолжении экологического проекта «Место силы», нацеленного на поддержку национальных парков и заповедников, культуры регионов, развитие внутреннего туризма, экологического просвещения и создание современных сервисов с уникальным контентом. Очередным этапом реализации проекта в Самарской области стало создание уникальной «книги Жигулей» для школьников и видеоуроков с правилами безопасного поведения в национальном парке.

В первой в своем роде онлайн-энциклопедии Самарской Луки собрана информация о редких видах животных и растений, обитающих на территории национального парка, основных достопримечательностях, а также связанных с Самарской Лукой мифах и легендах. Школьники смогут узнать, кто из российских правителей первым воочию увидел Жигулевские горы, как выглядят слепыш и вечерница, растут ли в лесах Самарской Луки орхидеи и где все-таки спрятан легендарный клад Стеньки Разина. Виртуально изучить историю и природу Самарской Луки можно на сайте.

Также на сайте в разделе «Экоуроки» размещена серия видеороликов для детей и взрослых. В них самарские журналисты, блогеры и эко-активисты рассказывают о правилах поведения в национальном парке и наиболее частых ошибках, которые допускают люди, взаимодействуя с природой. Из видеоуроков можно узнать, почему нельзя приносить домой ежей, ящериц и других диких животных, можно ли слушать музыку в лесу, полезен ли сизо-черный слизень и как вести себя вблизи птичьих гнезд. В записи экоуроков приняли участие создатель спортивно-туристического клуба «ВелоСамара» Роман Еремкин, телеведущий Александр Семочкин, директор «Туристского информационного центра» Самарской области Евгения Смирнова, директор филиала «МТС» в Самарской области Александр Меламед, писатель Денис Либстер и другие известные самарцы.

Первым этапом проекта «Место силы» в Самарской области стал запуск в августе 2020 года аудиогида по наиболее значимым точкам Самарской Луки – Молодецкому кургану, Винновке, селу Ширяево и другим. Аудиогид «Место силы. Самарская Лука» размещен на популярной туристической платформе Izi.Travel, прослушать его можно как с мобильных устройств во время путешествия по национальному парку, так и с ноутбука или стационарного компьютера, находясь дома. Озвучил аудиогид популярный самарский радиоведущий, «голос» «Русского радио» в Самаре Дмитрий Кузнецов. За первые два месяца существования страницу аудиогида по Самарской Луке посетили более двух тысяч раз, причем самыми популярными достопримечательностями оказались Каменная Чаша, Могутовая гора и Ширяево.