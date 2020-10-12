Умерла первый директор кондитерской фабрики «Россия» Елена Шпакова

Во время работы Шпаковой начали выпускать конфеты "Куйбышевские", "Азбука" и "Родные просторы".

В Самаре умерла Елена Шпакова - первый директор кондитерской фабрики «Россия», Герой Социалистического Труда, Заслуженный работник пищевой индустрии РСФСР, почетный гражданин Самары.

В 1957 году Елена Шпакова возглавила Куйбышевскую кондитерскую фабрику, где проработала 12 лет. В феврале 1969 года началось строительство шоколадной фабрики «Россия», Елена Шпакова возглавила предприятие и проработала директором фабрики 22 года. Ее имя внесено в книгу трудовой славы СССР министерства пищевой промышленности.

Во время работы Шпаковой на фабрике «Россия» начали выпускать конфеты «Куйбышевские», «Азбука» и знаменитые «Родные просторы».

Елена Шпакова скончалась в возрасте 95 лет.