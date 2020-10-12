Тольяттинского предпринимателя обманули при продаже партии медицинских перчаток

Спрос на маски и перчатки очень велик, и разного рода хитрецы этим пользуются Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Женщина-предприниматель из Тольятти обратилась в полицию после того, как стала жертвой мошенников.

- В июле она заключила договор с неким ИП, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. - Сумма контракта - 138,5 тысяч рублей. Заказ был оплачен, но свою партию медицинских перчаток директор тольяттинской фирмы так и не получила.

Впоследствии выяснилось: «поставщика» бизнесвумен нашла в интернете. Кстати, сайт до сих пор работает, обещая быстрые поставки не только медицинских перчаток, но и масок, халатов и других полезных вещей прямиком со склада в Балашихе (Москва).

Процессуальное решение по заявлению от предпринимателя пока не принято. Возможно, сотрудники ОВД предложат ей решать конфликт с ИП в рамках гражданского судопроизводства, если все документы по сделке были оформлены правильно.