В Тольятти ребенок пострадал в столкновении «Мазды» и «Газели»

"Газель" выехала на встречную полосу. Фото - ГИБДД Тольятти

Двухлетний ребенок пострадал в ДТП с «Маздой» и «Газелью» в Тольятти, сообщили в ГИБДД города.

Авария произошла в субботу, 10 октября, на бульваре Здоровья. Водитель «Газели» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Маздой». В результате травмы получил водитель иномарки и двухлетний ребенок, который находился в машине в детском кресле.

Водитель «Газели» с места происшествия скрылся. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку, а также разыскивают сбежавшего автомобилиста.