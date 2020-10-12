Пять самарских полицейских борются за победу в федеральном конкурсе «Народный участковый-2020»

Накануне финалисты регионального этапа конкурса встретились в Самаре Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Близится к финишной прямой конкурс МВД РФ, проводимый при поддержке «Комсомольской правды», «Народный участковый-2020». Сейчас идет второй региональный этап. В Самарской области в нем принимают участие 5 полицейских - Иван Зверев из Отрадного, Александр Артемов из Похвистнева, Александр Пожаров из Самары, Александр Калинин из Борского района и Петр Родионов из Тольятти.

Один из кандидатов представит регион на заключительном, федеральном этапе конкурса. Определится победитель путем онлайн-голосования.

Накануне же конкурсанты встретились в Самаре. Вместе с председателем Совета ветеранов ОВД и ВВ облМВД Владимиром Глуховым они обсудили особенности работы современных участковых. Генерал-лейтенант милиции в отставке поделился своим богатым опытом на службе.

Участковые также возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса, расположенного на улице Куйбышева, 42, почтив память погибших сотрудников ОВД. Также они посетили мультимедийный парк «Россия - моя история», где познакомились с экспозицией, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Прогулялись сотрудники и по улице Ленинградской, где находится скульптура «Дядя Степа». Финалисты признались, что коллегу-великана они знают и уважают с самого детства.

Самого народного участкового области предстоит выбирать жителям. Голосование продолжиться до 16 октября. Поддержать своего фаворита можно ЗДЕСЬ.