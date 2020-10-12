Самарцы и тольяттинцы в два раза чаще стали вызывать скорую помощь

В регионе работает 191 бригада скорой помощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и Тольятти за последний месяц в два раза чаще стали вызывать скорую помощь. Об этом говорится в сообщении уполномоченного по правам человека в Самарской области.

По данным регионального омбудсмена, двукратное увеличение вызовов зафиксировано по итогам сентября по сравнению с августом текущего года. Сейчас в колл-центры поступает порядка 3 тыс. вызовов со всей области в сутки, из них 1000-1400 - в Самаре, 800-870 - в Тольятти. Еще порядка 350 вызовов поступает из Сызрани.

В регионе работает 191 бригада скорой помощи, в том числе 121 специализированная инфекционная бригада. В Самаре количество бригад увеличено с 45 до 55, планируется добавить еще 10.

Также при поликлиниках работают службы неотложной медицинской помощи, которые оказывают помощь гражданам при заболеваниях, не несущих угрозы жизни. Эти бригады работают с 8 до 20 часов. Всего по области действуют 143 бригады.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что у региональных чиновников изъято 130 автомобилей и переданы медикам. Свой автомобиль он тоже передал для нужд врачей.

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