Регбисты «Самары» разгромили «Красный город» в чемпионате Высшей лиги

Матч проходит в воскресенье, 11 октября, на стадионе «Локомотив».

«Самара» разгромила «Красный город» из Йошкар-Олы в матче шестого тура чемпионата Высшей лиги по регби (второй в системе дивизионов чемпионата России). Матч проходит в воскресенье, 11 октября, на стадионе «Локомотив» в Самаре и закончился со счетом 45:8, сообщает пресс-служба волжан.

В следующем туре самарцев ждет волжское дерби – в воскресенье, 25 октября, «Самара» встретится в Казани с местной «Энергией».

Напомним, это второй сезон для «Самары» в Высшей лиги по регби-15. Также команда участвует в турнирах по регби-7 и пляжному регби. Как рассказали представители клуба в интервью «КП-Самара», в ближайшее время команда продолжит выступать в Высшей лиге и пока не будет пробовать свои силы в элитном дивизионе чемпионата страны.