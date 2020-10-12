В кассационном суде Самары рассмотрят жалобы по делу об изнасиловании экс-дознавательницы из Уфы

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В Шестом кассационном суде в Самаре 10 ноября рассмотрят жалобы на приговор по делу об изнасиловании экс-дознавательницы из Уфы, сообщили «КП-Самара» в пресс-службе суда.

Кассационные жалобы на приговор по этому делу направили как защитники одного из осужденных, так и потерпевшей, а также прокуратура Башкирии.

В 2018 году на тот момент 23-летняя дознавательница из Уфы обвинила троих вышестоящих начальников в ее изнасиловании на рабочем месте. Офицеров уволили со службы, не дожидаясь приговора. По одной из версий, полицейские употребляли спиртные напитки вместе с потерпевшей, по другой, ее вызвали в кабинет уже подвыпившие начальники. Однако в дальнейшем девушка была уволена со службы за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

В 2019 году суд приговорил полицейских Павла Яромчука, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева к заключению в колонии сроком от шести до семи лет, также они должны были заплатить потерпевшей 3 млн рублей в качестве морального вреда. В июне текущего года Верховный суд Башкирии полностью оправдал Галиева и Матвеева, а Яромчуку смягчили наказание до четырех лет, обязав выплатить экс-дознавательнице 500 тыс. рублей.

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