Самарскую больницу № 8 подготовят для пациентов с COVID-19

В регионе подготовят около 700 коек для заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарскую городскую клиническую больницу № 8 к 15 октября подготовят для приема пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом говорится в сообщении регионального правительства, распространенного в понедельник, 12 октября.

В больнице будет создано 180 коек для пациентов с COVID-19, из них 18 - для реанимации. При этом остальных пациентов распределят по другим больницам.

Также 200 коек появятся в инфекционном госпитале больницы имени В.Д. Середавина. Всего же в регионе в ближайшее время планируется подготовить около 700 коек для заразившихся коронавирусом.

Не исключено, что в скором времени возрастет количество заразившихся, что связано с сезонным фактором. Сейчас ежедневно фиксируется более 100 новых случаев. Всего с начала пандемии выявлено 13 186 случаев, почти 80% из заразившихся вылечились. Умерли 209 человек.