За осень около 3 тыс. пассажиров без масок высадили из транспорта в Самаре

Пассажиров без маски могут оштрафовать на 30 тыс. рублей. Фото - администрация Самары

С начала осени из общественного транспорта в Самаре было высажено почти 3 тыс. человек, не использующих средства индивидуальной защиты. Об этом сообщили в городской администрации.

В Самаре из-за угрозы распространения коронавируса действует масочный режим в общественных местах, в том числе в городском транспорте. Совершаются рейды, в том числе с участием полицейских, в ходе которых с пассажирами беседуют, а самых неуступчивых штрафуют и высаживают из транспорта. Как сообщают в мэрии, из автобусов, троллейбусов и трамваев только с начала октября высадили 183 пассажира, а в метро не пустили 864 человека. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 30 тыс. рублей. На 15 человек составлены административные протоколы.

Всего с начала пандемии в Самарской области выявлено 13 186 случаев заражения коронавирусом, в том числе 129 - в понедельник. Почти 80% пациентов вылечились. Умерли 209 человек. В Самаре выявлено более 6 тыс. случаев.