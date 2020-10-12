Самарские таможенники обнаружили контрафактные детали Audi на 12 млн рублей

Таможенники обнаружили 291 радиаторную решетку с символикой немецкого автопроизводителя

Сотрудники мобильной группы Самарской таможни выявили перевозчика, у которого в автомобиле были контрафактные детали с маркировкой Audi.

Перевозчик следовал в Россию из Казахстана, его остановили в Большой Черниговке. Таможенники обнаружили 291 радиаторную решетку с символикой немецкого автопроизводителя. При этом, согласно документам, предоставленным перевозчиком, он вез товары народного потребления.

После обращения к правообладателю, выяснилось, что ему причинен ущерб на 12 млн рублей. Детали отличались от оригинальных, были иначе упакованы и хуже изготовлены.

В полицию переданы материалы для возбуждения уголовного дела по факту случившегося.