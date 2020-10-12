Бизнес-кейс – самозанятым и предпринимателям, открывшим свой бизнес в 2020-ом году

Теперь они могут получить бесплатный комплекс услуг, который позволит продвинуть проект, найти новых клиентов, партнёров и ресурсы для развития и увеличения прибыли.

Какие услуги входят в персональный пакет?

Маркетинговые:

+ дизайн и оформление социальных сетей «под ключ»,

+ информационная поддержка — пост о проекте во всех аккаунтах Мой бизнес 63 с еженедельным охватом около 100 000 пользователей,

+ профессиональная фотосъёмка товаров или команды для сайта и соцсетей,

+ персональный промо-набор: печать 1 000 визиток либо промо-наклеек

Финансовые:

+ составление бизнес-плана для правильного и поэтапного развития бизнеса

Юридические:

+ разработка типовых договоров для работы с заказчиками и партнёрами

+ консультации специалистов по правовым вопросам

Обучение

+ участие в любой обучающей программе центра «Мой бизнес» на внеконкурсной основе

А также каждый участник получит свой приз –блокнот, сумку или фитнес-бутылку!

Как получить персональный пакет услуг?

заполнить анкету на сайте case.mybiz63.ru.

Определение победителей проходит ежемесячно 10 числа! Каждый месяц – 10 победителей, но призы получает каждый участник!

Информация о победителях будет размещена на сайте case.mybiz63.ru, а также в социальных сетях:

Instagram.com/mybiz63

Vk.com/mybiz63