Бизнес-кейс – самозанятым и предпринимателям, открывшим свой бизнес в 2020-ом году

Теперь они могут получить бесплатный комплекс услуг, который позволит продвинуть проект, найти новых клиентов, партнёров и ресурсы для развития и увеличения прибыли.
Какие услуги входят в персональный пакет?
Маркетинговые:
+ дизайн и оформление социальных сетей «под ключ»,
+ информационная поддержка — пост о проекте во всех аккаунтах Мой бизнес 63 с еженедельным охватом около 100 000 пользователей,
+ профессиональная фотосъёмка товаров или команды для сайта и соцсетей,
+ персональный промо-набор: печать 1 000 визиток либо промо-наклеек
Финансовые:
+ составление бизнес-плана для правильного и поэтапного развития бизнеса
Юридические:
+ разработка типовых договоров для работы с заказчиками и партнёрами
+ консультации специалистов по правовым вопросам
Обучение
+ участие в любой обучающей программе центра «Мой бизнес» на внеконкурсной основе
А также каждый участник получит свой приз –блокнот, сумку или фитнес-бутылку!
Как получить персональный пакет услуг?
заполнить анкету на сайте case.mybiz63.ru.
Определение победителей проходит ежемесячно 10 числа! Каждый месяц – 10 победителей, но призы получает каждый участник!
Информация о победителях будет размещена на сайте case.mybiz63.ru, а также в социальных сетях:
Instagram.com/mybiz63
Vk.com/mybiz63