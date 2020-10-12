Актер Дмитрий Колчин рассказал, как в больнице Середавина спасли от смерти парня с коронавирусом

Дмитрий Колчин отмечает, что коронавирус - это серьезная проблема Фото: принтскрин видео.

Известный актер Дмитрий Колчин рассказал, как поменялось отношение его семьи к коронавирусной инфекции. Если раньше оно было предвзятым, то теперь стало стало совсем иначе.

- Медики больницы имени В.Д. Середавина спасли жизнь молодому парню из очень близкой нам семьи. Мы очень сильно пересмотрели свое отношение к коронавирусу. Видимо, когда дело касается смерти, начинаешь думать иначе, - заявил советник губернатора Самарской области в своем Instagram.

Дмитрий также выразил восхищение бывшим и нынешним руководством медицинского учреждения. Шоумен поблагодарил их за то, что они выстроили систему, позволяющую помогать людям даже в самых сложных условиях.