6 шагов к бизнес-успеху, которые нужно сделать на этой неделе

Дайджест бизнес-событий

Меропрятия проводится по заказу и за счёт средств Минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

— 14 октября 9:00 - онлайн-семинар «Документационное обеспечение экспортной деятельности» Получите подробную информацию о том, какие документы нужно оформить, чтобы избежать проблем в процессе экспортной деятельности. Детали и регистрация: https://bit.ly/33PP3t9

— 15 октября 9:00 - онлайн-курс «Таможенное оформление экспортных операций» Приняв участие в курсе, вы выясните, как правильно оформить таможенные документы, кто может в этом помочь и как минимизировать связанные с этим издержки. Подробности и регистрация: https://bit.ly/30W3WIq

— 15 октября 10:00 - модульная программа «Эффективные продажи» Выведите продажи в своём бизнесе на новый уровень! Пройдя программу, вы точно научитесь расширять клиентскую базу и продавать больше. Подробности и регистрация: https://bit.ly/36X8SjV

— 15 октября 10:00 - бизнес-форум «Финансовые инструменты для сектора роста» Узнайте о финансовых инструментах и мерах господдержки, доступных для ведения бизнеса. Подробности и регистрация: https://bit.ly/3dl65m8

— 16 октября 10:00 - Volga Investment Summit от YellowRockets Примите участие в уникальной платформе для взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, экспертов, представителей власти и бизнеса . Подробности и регистрация: https://bit.ly/3jLJcul

— 18 октября 18:00 - экскурсия на скалодром «На пределе» Познакомьтесь с бизнес-проектом в необычным сегменте на стыке спорта и развлечений, а также попробуйте свои силы в скалолазании под наблюдением опытных тренеров. Подробности и регистрация: https://bit.ly/3dhEeTA

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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