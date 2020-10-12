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В Самаре к отоплению подключены 96,6 % процентов многоквартирных домов

В Самаре отопление провели уже в 9903 многоэтажки из 10250
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Тепло приходит в самарские дома

Тепло приходит в самарские дома

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подача отопления в многоквартирные дома в Самаре набирает обороты. К теплу подключены уже 96,6 % строений - 9903 многоэтажки из 10250. Такие цифры были по состоянию на 16:00 12 октября.

На 100 % процентов отопление подключили в Красноглинском и Куйбышевском районах. На 99 % - в Ленинском. На 98 % - в Промышленном. На 97 % - в Советском, Железнодорожном и Октябрьском. На 94 % - в Самарском. И на 91 % - в Кировском.

Процесс подключения всех объектов социальной сферы к отоплению уже завершен. Добавим, что сегодня начала работать "горячая линия".

- Реагировать нужно максимально оперативно. Это также касается обращений в социальных сетях в адрес администрации города, департамента городского хозяйства и мне лично, - заявила по этому поводу глава города Елена Лапушкина.

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