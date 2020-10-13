«Перестаньте здороваться за руку»: депутат Самарской губдумы признался, что переболел COVID

Коронавирусом начинают болеть все чаще

Депутат Самарской губернской думы Александр Степанов на своей страничке в ФБ рассказал о своем недомогании с симптомами коронавируса. По его словам, он чувствовал потерю обоняния и искажение вкуса, а в один из вечеров у него поднялась температура.

- С пятницы уже начали возвращаться запахи. В общей сложности за эту неделю у меня взяли 6 мазков. Официально здоров, чего и всем желаю, - подвел он итог своим ощущениям. И рассказал, для чего написал пост: предупредить всех о том, что зараза - реальна, и попросить быть максимально ответственными за свое здоровье и здоровье близких.

- Не ждите ничего, идите сдавайте тест. Если он подтвердится, нужно оперативно принимать меры, не дожидаясь, пока болезнь начнет прогрессировать, - сказал Степанов.

Он отметил, что в последние дни к нему часто обращаются за помощью о госпитализации, ведь больницы переполнены. А это значит, что в первую очередь нужно беречь друг друга, носить маски.

- Мужики, перестаньте здороваться за руки! - резюмировал депутат.