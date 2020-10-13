Новокуйбышевск закрыли на карантин из-за опасного вируса

В Самарской области объявили карантин

Новокуйбышевск закрыли на карантин из-за чумы африканских свиней. Опасный вирус обнаружили на территории муниципалитета и приняли решение как можно быстрее ограничить его распространение. Постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области.

Теперь на территории города нельзя убивать животных, реализовывать мясо и животных, а также корма, запрещены все виды охоты и въезд транспорта на территорию и с территории инфицированного объекта. Нельзя убивать кабанов и заготавливать их мясо.

О сроке окончания действия постановления сообщат дополнительно, когда будут проведены все противоэпидемиологические мероприятия.