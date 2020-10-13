В Самарской области пациентов планируют направлять в военные госпитали

Всего в регионе до конца недели появится 680 новых коек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пациентов, которым нужна неотложная терапевтическая помощь, планируют направлять для лечения в военные госпитали. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

Для приема пациентов уже готовы военные госпитали в Самаре и Рощинском. Кроме того, около 700 дополнительных коек развернут до конца текущей недели. В 1-й городской больнице Тольятти уже появилось 300 новых коек, в 8-й горбольнице Самары подготовят 180 коек, 200 коек появятся в областном клиническом госпитале ветеранов войн. Пациентов с отрицательным анализом на коронавирус, но которым требуется кислородная поддержка, предполагается лечить в санаториях.

Всего с начала пандемии в Самарской области выявлено 13 186 заразившихся коронавирусом. Вылечились 10 216 пациентов, 209 человек умерли.