В Самарской области начинают болеть все чаще

В Самарской области на 19% за неделю выросло число заболевших внебольничной пневмонией. Это 4,3 тыс. человек за 7 дней. За все время наблюдения это максимальный показатель. У большинства больных состояние средней тяжести.

На 20% за неделю выросла заболеваемость ОРВИ: вирус подхватили 16,5 тыс. человек. Эпидемиологический порог превышен на 2%, но незначительно.

- Нагрузка на сферу медицины приближается к максимуму, растет и количество амбулаторных пациентов, и госпитализированных, - отметил министр здравоохранения Армен Бенян. - Сейчас врачи будут стараться организовать отработку обращений день в день, для этого усилия всех главврачей будут координироваться.

Напомним, что на данный момент коронавирусом заболели 13 186 человек. Жители жалуются, что не могут дождаться скорой помощи, не могут попасть на КТ-исследование и вынуждены стоять в очередях в поликлинике.