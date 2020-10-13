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Восполняют урон после пожаров: жители Тольятти высадили 15 тысяч новых деревьев

Новый лес расположился на 3 га земли в районе санатория «Лесное»
Илона МАЙСКАЯ
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Горожане ежегодно высаживают новые деревья, чтобы восполнить урон после страшных пожаров 2010 года

Горожане ежегодно высаживают новые деревья, чтобы восполнить урон после страшных пожаров 2010 года

В минувшие выходные жители Тольятти приняли участие в экологической акции «Лес памяти», которую организовали ГК «ЭкоВоз» и Сбербанк. В рамках нее около 300 человек высадили 15 тысяч саженцев ели и березы. Новый лес расположился на 3 га земли в районе санатория «Лесное».

- Лес - это легкие нашего города. Наш долг - помогать природе восполнить то, что исчезло из-за пожара в 2010 году. В этом году из-за всеобщего карантина посадка леса была перенесена на осень. С погодой нам повезло. В теплый субботний день, 10 октября, мы посадили еще немного нового леса, - рассказал гендиректор ГК «ЭкоВоз» Денис Волков.

В экоакции приняли участие около 300 тольяттинцев

В экоакции приняли участие около 300 тольяттинцев

Отметим, что пожары, которые охватили Тольятти летом 2010 года, уничтожили значительную часть леса. Теперь неравнодушные жители, а также администрация города и различные компании ежегодно помогают восполнить урон экологии.

- Для нас важно, какую планету мы оставим после себя нашим детям и будущим потомкам. Поэтому экопроектам мы уделяем большое внимание. Поддержка программы по восстановлению леса – это вклад банка в улучшение экологии нашего города. Радостно видеть, что в акции приняли участие и неравнодушные граждане, - поделился управляющий Автозаводским отделением Сбербанка Вячеслав Безруков.