Самарские поликлиники могут перейти на круглосуточную работу

Больницы могут стать круглосуточными

В минздраве региона рассказали, что самарские поликлиники могут начать работать круглосуточно. Это понадобится, если все обращения от жителей не получится отработать в рабочее время. Как отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на заседании оперативного штаба, сейчас главная задача - организовать отработку обращений пациентов день в день.

- С сегодняшнего дня областной минздрав ежедневно будет проводить планерки с участием главных врачей станций скорой помощи и поликлиник, - уточнил министр.

В том случае, если будут выявляться неотработанные вызовы, будут обсуждаться меры. Например, поликлиники могут перевести на круглосуточный режим работы. Также в тестовом режиме на работу вышли мобильные бригады медиков. В регионе появятся еще 680 инфекционных коек, 300 из них - в Тольятти.

В минздраве отметили, что за неделю число случаев внебольничной пневмонии выросло на 19%, а ОРВИ - на 20%. Также на стабильно высоком уровне остается выявляемость коронавируса.