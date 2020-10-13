Потеряли вещдоки, вломились в дом, разбили телефон: жительница Новокуйбышевска жалуется на беспредел

Полицейские приняли обращение, рассмотрели его, но нарушений в действиях оперов не выявили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Новокуйбышевска в сентябре обратилась с жалобой в полицию на действия двух оперов:

- 4 сентября заявились ко мне, начали угрожать обыском, отобрали телефон силой, при этом разбили его. А когда я начала возмущаться и кричать, еще и забрали меня в отдел полиции, - негодовала Екатерина П.

Подразделение собственной безопасности облМВД тут же начало проверку. Выяснилось, что Екатерина – не так проста, как кажется: женщина проходит подозреваемой по делу о растрате. И 4 сентября два опера обыск у нее в доме проводили с разрешения суда. Вот только вышел конфуз:

- Они признались, что потеряли пакет с изъятыми при обыске вещами, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Когда это обнаружилось, они решили, что просто забыли его в квартире подозреваемой, и пришли к ней еще раз. Конечно, разгорелся конфликт.

Нашелся ли пакет, история умалчивает. А применение силы по отношению к Екатерине оба полицейских наотрез отрицали. Вот только медики зафиксировали у нее на теле синяки и ссадины.

Как это объяснить логически, силовики еще не придумали, но начальству в октябре уже отрапортовали: «Противоправных действий со стороны оперов не выявлено».