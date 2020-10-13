В Самарской области до конца месяца планируют приостановить диспансеризацию

Весной в регионе уже приостанавливали диспансеризацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют приостановить диспансеризацию и частично плановые осмотры до конца месяца. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

Эту меру рассматривают как один из способов сдерживания коронавируса в регионе. С начала пандемии в области зафиксировано 13 186 заразившихся, порядка 80% из них выздоровели, 209 человек умерли.

Весной в регионе уже отменяли диспансеризацию из-за риска контакта с заболевшими. Возобновили диспансеризацию и медосмотры в августе, когда ситуация с заражениями стабилизировалась.

Сейчас в Самарской области решается, какие меры принимать, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. В частности, планируется открыть дополнительные койки для заразившихся, прорабатывается возможность задействовать военные госпитали, увеличивается количество бригад скорой помощи.