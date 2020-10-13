В Самарской области на 20% увеличилось количество семей с двумя заболевшими коронавирусом

Больше всего случаев заражения коронавирусом выявляют у пациентов, которые уже болеют ОРВИ или гриппом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области количество семей, в которых двое заболевших коронавирусом, увеличилось на 20%. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 13 186 заразившихся, из них более 10 тысяч выздоровели, 209 человек умерли.

По данным штаба, также на 20% возросла заболеваемость ОРВИ, эпидпорог превышен на 2%. Кроме того, зафиксирован рост на 19% случаев заболевания внебольничной пневмонией - за неделю заболели 4,3 тыс. человек. У большинства наблюдается средняя степень тяжести заболевания.

В последнее время больше всего случаев заражения коронавирусом выявляют у пациентов, которые уже болеют ОРВИ или гриппом. Так, из 129 заразившихся, выявленных в понедельник, 68 человек уже имели диагноз ОРВИ, грипп или внебольничная пневмония.