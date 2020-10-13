В «Крыльях Советов» появился новый тренер

Папикян работал с Осинькиным в "Кубани". Фото - "Крылья Советов"

В тренерский штаб самарской команды «Крылья Советов» вошел Арсен Папикян. Об этом сообщили в клубе.

Папикян начал тренерскую работу в 2009 году в армавирском «Торпедо», в сезоне 2015/16 входил в тренерский штаб «Кубани», где работал с нынешним главным тренером «Крыльев» Игорем Осинькиным. С 2016 по 2020 год возглавлял тренерский штаб «Армавира», но команда прекратила существование.

«Крылья Советов» по итогам прошлого сезона в очередной раз покинули Премьер-лигу и сейчас выступают в ФНЛ (Футбольная национальная лига). После 14 туров самарцы занимают третью строчку в турнирной таблице и находятся в группе команд, претендующих на выход в элиту российского футбола.