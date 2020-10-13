Треть федерального бюджета на 2021 год пойдет на социальную сферу

Партпроекты "Единой России" помогут довести бюджетные деньги до каждого человека

Партия «Единая Россия» и Правительство РФ закончили работу над проектом бюджета на ближайшие три года. Центральное место в документе займет социальный блок. На него пойдет около 27% всех расходов. Обеспечить благополучие людей планируется с помощью партпроектов «Единой России».

- Партийные проекты были созданы специально для решения проблем граждан, наших избирателей на местах - в регионах, муниципалитетах, сельской местности. И для «Единой России» принципиальная задача, чтобы эти проекты были обеспечены финансированием, — отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В проект бюджета заложили большие средства на формирование комфортной среды. Так, в 2021 году на строительство около 300 сельских ДК потратят примерно 3,3 млрд рублей. Еще 460 млн пойдут на поставку 100 автоклубов. Предусмотрены средства на создание 110 модельных библиотек, а также на переоснащение детских школ искусств. Несколько миллиардов рублей выделят на развитие физкультуры и спорта, в том числе на селе. В 2020-2021 годах в селах и пгт. построят новые современные школы. На эти цели 30 регионам выделят 2,7 млрд рублей. На обновление общественного транспорта в 2021 году власти намерены выделить около 4 млрд рублей.

По словам руководителя фракции «Единой России» в Самарской губдуме Александра Живайкина, сейчас депутаты работают над бюджетом области совместно региональным правительством. Он отметил, что, несмотря на все трудности, которые породила пандемия коронавируса, социальная направленность будет сохранена.

На следующей неделе единороссы встретятся насчет проекта бюджета с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, а потом вынесут документ на обсуждение на думской площадке.