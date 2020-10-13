«Лада» и ЦСК ВВС сыграли домашние матчи с питерскими клубами

ЦСК ВВС в домашних матчах одолел питерские клубы. Фото - ЦСК ВВС

Хоккейные команды из Самарской области «Лада» и ЦСК ВВС в понедельник, 12 октября, сыграли с клубами из Санкт-Петербурга в регулярном сезоне Высшей лиги. Тольяттинцы встречались со «СКА-Невой», самарцы - с «Динамо».

«Лада» и ЦСК ВВС сейчас проводят домашние серии, при этом самарцы играют без зрителей. Это не мешает им добиваться побед - ЦСК ВВС обыграл «Динамо» со счетом 2:1, а до этого одолел «СКА-Неву» в овертайме со счетом 3:2.

«Лада» потерпела неудачу в обоих матчах с питерскими клубами, уступив «СКА-Неве» со счетом 2:3, а до этого проиграла «Динамо» в овертайме со счетом 1:2.

В общей турнирной таблице лиги ЦСК ВВС идет уже на седьмой строчке, опережая «Ладу», которая 13-я.

Следующие матчи для команд из Самарской области пройдут в среду, 14 октября. В гости к ЦСК ВВС приедет ХК «Рязань», а к «Ладе» - воскресенский «Химик».