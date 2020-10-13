В Самарской области выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом

Новых смертельных случаев не зафиксировано Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным на вторник, 13 октября, выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число заразившихся с начала пандемии достигло в регионе 13 314. Из них выздоровели 10 356 человек, в том числе 140 пациентов за прошедшие сутки. Вновь не зафиксировано смертельных случаев, количество умерших остается прежним - 209 человек.

Всего по стране за сутки зафиксировано 13 868 заразившихся в 85 регионах, всего выявлено 1,3 млн случаев.