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Коронавирус Covid-19

В Красноярском районе больше 200: стало известно, где и как заболели коронавирусом в Самарской области

Всего за сутки 128 новых случаев
Вячеслав СОРОКИН
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Больше всего заразившихся на этот раз выявлено среди контактных

Больше всего заразившихся на этот раз выявлено среди контактных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Наибольшее число заразившихся нашли в Самаре - 56 новых случаев. Также в лидерах на этот раз оказался Красноярский район, где 49 новых заразившихся, а общее количество больных там превысило 200 человек.

Больше всего заразившихся на этот раз выявлено среди контактных - 61 человек, причем большинство из них как раз в Красноярском районе. Среди пациентов, уже болеющих ОРВИ или гриппом, у 51 подтвердился коронавирус. При прохождении профилактики найдено 16 заболевших, не имеющих симптомов.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 13 314 заразившихся, из них 10 356 вылечились. Умерли 209 человек.