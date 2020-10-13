«Крылья Советов» ищут организатора деловых поездок за 12 млн рублей

Подрядчик будет оформлять, в том числе, VIP-обслуживание в аэропортах

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» ищет подрядчика, который будет организовывать деловые поездки, говорится в сообщении на сайте госзакупок.

В соответствии с документацией, подрядчик должен будет оформлять авиабилеты, организовывать проживание в гостиницах, VIP-обслуживание в аэропортах, оформлять медицинские полисы и осуществлять другие подобные услуги.

Ранее появилась информация, что в клубе прошли обыски. Как рассказал «КП-Самара» генеральный директор клуба Евгений Калакуцкий, идут проверки относительно Фонда поддержки и развития футбола трехлетней давности, предполагается, что 12 млн рублей тогда были потрачены не по назначению.