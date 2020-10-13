На крупном пожаре в Сызрани погиб 35-летний мужчина

Был объявлен повышенный ранг вызова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани в Самарской области в понедельник, 12 октября, произошел пожар на общей площади 220 кв. метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре на улице Красноармейской, 15 и 17 поступило в 6:33. Прибыв на место, пожарные установили, что горят два частных дома, постройки во дворе и легковой автомобиль, был объявлен повышенный ранг вызова.

На месте происшествия работали 29 человек и 8 единиц техники. В 7:31 пожар был ликвидирован. Без жертв не обошлось, погиб 35-летний мужчина.

В настоящее время причину пожара и ущерб от него устанавливают специалисты.