Дмитрий Азаров о новых ограничениях в Самарской области: «Не хочется их вводить»

Губернатор рассказал о вероятности новых ограничений

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал в эфире федерального канала, могут ли в регионе ввести дополнительные ограничения. Глава региона заметил, что все зависит от людей и от руководителей предприятий. И к нарушителям правил применяются очень строгие меры.

- Выписано уже несколько тысяч штрафов. Дела по ряду предприятий уже находятся в судах на предмет рассмотрения приостановки деятельности в связи с нарушением режима, действующего на территории региона, - отметил губернатор.

В первую очередь проверяют потенциально опасные предприятия общепита, торговли, где наиболее высока угроза заболеваемости. Соблюдение важных мер безопасности - ношение масок, социальное дистанцирование - позволят не допустить роста заболеваемости.

- Не хотелось бы вводить новые ограничения. Надеюсь на благоразумие земляков и на соблюдение элементарных правил, - резюмировал Дмитрий Азаров.