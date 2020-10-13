Билайн представляет связь по-новому – Связь Z

Пользователям «Связи Z» обещают несгораемые пакеты, безлимитные опции и бонусы на старте

В новом продукте «Связь Z» Билайн первым запустил конструктор бессрочных пакетов интернета, минут и SMS. Это совершенно новый подход к потреблению услуг и сервисов в сфере мобильной связи, где пользователи покупают только то, что им нужно, и столько, сколько нужно. И расходуют все до последней минуты и мегабайта.

НЕСГОРАЕМЫЕ ПАКЕТЫ

В новом продукте «Связь Z» пакеты интернета, минут и SMS впервые в Билайн стали по-настоящему несгораемыми – их не нужно переносить, они действуют бессрочно до того момента, пока не закончатся.

Пользователь «Связи Z» может подобрать для себя подходящий пакет для комфортного серфинга в интернете – 10, 30 или 50 ГБ, любители долгих разговоров могут подключить пакет 100 или 300 минут, а привыкшие к простым текстовым сообщениям - пакет из 100 SMS.

БЕЗЛИМИТНЫЕ ОПЦИИ

Для тех, кто хочет зависать в любимых сервисах без ограничений, в «Связь Z» предусмотрены безлимитные опции, которые стали еще удобнее: их можно подключать по необходимости – и на день, и навсегда.

Можно выбрать одну из 4 платных опций, чтобы пользоваться любимыми сервисами, не расходуя основной пакет трафика:

Безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам (TikTok, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Viber, WhatsApp и т.д.);

Безлимитный доступ к YouTube;

Полностью безлимитный интернет, которым можно делиться с другими устройствами;

Безлимитные звонки на номера Билайн.

Опции также можно выбрать с учетом потребностей – одну, несколько, все сразу – и сочетать их с пакетами услуг, чтобы собрать свою «Связь Z».

БОНУС НА СТАРТЕ

При подключении «Связи Z» для клиентов предусмотрено несколько дополнительных бонусов: безлимитный TikTok бесплатно на 3 месяца и подарки в приложении «Билайн ТВ».

Более подробная информация о новой «Связи Z» доступна в мобильном приложении «Мой Билайн», а также на сайте.