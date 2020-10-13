В Самарском областном художественном музее проходит уникальная нижегородская выставка

На выставке представлены 36 произведений. Фото: предоставлено Самарским областным художественным музеем.

В Самарском областном художественном музее проходит уникальная выставка из собрания Нижегородского государственного художественного музея - живописные полотна русских художников XVIII – XX веков.

На выставке представлены 36 произведений, включающие работы как прославленных мастеров, так и малоизвестных художников, которые демонстрируют различные этапы и направления в истории русского искусства.

Познакомившись с произведениями из собрания Нижегородского государственного художественного музея, зритель сможет составить представление не только о развитии отечественного искусства XVIII-XX веков, но и о самом городе. Такие картины, как «Нижний Новгород» Никанора Чернецова, «Рынок в Нижнем Новгороде» Петра Верещагина и «Закат» Константина Юона знакомят с его самыми живописными и колоритными видами: старинными церквями, Кремлем, стрелкой Оки и Волги.

Выставка продлится до 18 октября.

Самарский областной художественный музей (ул. Куйбышева, 92). Время работы: с 10.00-17.30, четверг, суббота 13.00-20.30, выходной - вторник.

Телефон для справок: 332-33-09, 332-05-64, сайт - www.artmus.ru, страница ВКонтакте - https://vk.com/samara_artmuseum, страница на facebook - www.facebook.com/artmus.ru.