В Самаре на Ново-Садовой снова отключат светофор

Светофор отключат с 10:00 в среду / Фото: АСАДО Фото: Twitter.com

В среду, 14 октября, будет отключен светофор на улице Ново-Садовой около остановки «Центральный парк», известного также как Загородный парк. Об этом говорится в сообщении агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования (АСАДО) Самарской области.

Светофор отключат с 10:00 на остановке в направлении из города, чтобы его починить. Включат его после окончания ремонта, точное время не сообщается. В этом месте располагается пешеходный переход, которым активно пользуются пешеходы, направляющиеся в парк с трамвайной остановки и обратно.

Напомним, во вторник, 13 октября, на Ново-Садовой также отключали светофор в районе остановки около Самарского университета.