Made in Russia: как выйти на международные маркетплейсы Alibaba и Aliexpress?

Самарцам расскажут, как выйти на международные маркетплейсы Alibaba и Aliexpress?

Мероприятие проводится по заказу и за счёт средств Минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Порталы Alibaba и Aliexpress - крупнейшие в мире площадки Интернет-торговли - покорили кошельки миллиардов потребителей по всему миру. Разгадать феноменом такой популярности уже несколько лет пытаются самые авторитетные эксперты и медиа-магнаты.

По итогам 2019 года объём продаж на порталах группы Alibaba составил около $900 млрд, а сайт Aliexpress занял 32-е место в списке самых посещаемых веб-ресурсов в мире.

Может ли региональный российский производитель выйти со своими товарами на крупный маркетплейс? Какие каналы продаж есть на этих площадках? Получить ответы на эти вопросы и разобраться в основных тенденциях международной торговли смогут участники вебинара от центра «Мой бизнес». Спикером на онлайн-встрече, которая состоится уже 13 октября 2020 года, выступит руководитель отдела развития компании «ПАЛ» (официального партнёра площадок Alibaba.com и Aliexpress.com) Михаил Мартынов.

Дата проведения: 20 октября 2020 года

Начало в 18:00 (самарское время)

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке https://mybiz63.ru/posts/events/made-in-russia-kak-vyyti-na-mezhdunarodnye-marke

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