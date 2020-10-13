В Самарской области женщина избила сумочкой инспектора ДПС

По факту случившегося проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера утром, 12 октября, возле жилого дома в поселке Подстепновка Волжского района произошел конфликт между 46-летней женщиной и 31-летним инспектором ДПС. Закончилось все тем, что сотруднику ГИБДД понадобилась помощь врачей.

- Полицейский находился при исполнении служебных обязанностей. Женщина - жительница поселка Подгорный - работает продавцом в продуктовом магазине. Во время ссоры она ударила мужчину сумкой по голове, - рассказал «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Пострадавший в итоге обратился в больницу. Ему диагностировали сотрясение мозга, оказали помощь и отпустили домой. Сейчас районный отдел МВД проводит проверку по факту случившегося.