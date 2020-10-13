Администрация Самары передаст врачам 51 служебный автомобиль

Машины начали поступать в распоряжение врачей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская администрация передаст 51 служебный автомобиль медицинским учреждениям города. Предполагается, что это поможет врачам оперативнее реагировать на выезды.

«Машины уже начали поступать в распоряжение городских поликлиник и больниц. Коллеги, врачи берегут здоровье наших жителей, сами пойдем пешком и отдадим свой транспорт, но врачам мы должны помочь в это непростое время», - цитируют в сообщении мэрии главу города Елену Лапушкину.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что у чиновников заберут 130 машин и передадут их медикам, в том числе он отдал в пользование врачам свою «Ладу Весту Спорт».

По сообщению городского омбудсмена, в Самаре за последний месяц в два раза чаще стали вызывать скорую помощь. За сутки в колл-центры города поступает 1000-1400 вызовов.