Самарские ученые начали разработку криогенного двигателя для беспилотников

Ученые испытывают систему хранения криогенного топлива. Фото - самарский университет

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева начали разработку криогенного двигателя, который сможет применяться на автотранспорте и беспилотных летательных аппаратах.

Ученые начали работу в лаборатории, сейчас испытывается один из главных элементов двигателя - система хранения криогенного топлива. Система представляет собой емкость специальной конструкции, оснащенную различными датчиками.

Во время испытаний ученые заполняют емкость жидким азотом, который под воздействием тепла окружающей среды нагревается и совершает полезную работу, необходимую для функционирования двигателя. Дополнительную энергию за счет перепада температур позволяют получить термоэлектрические генераторы.

На создание криогенного двигателя понадобится 3-4 года. Среди его преимуществ разработчики называют экологичность, а также возможность использования для различных целей - беспилотник с двигателем на криогенном топливе не будет оставлять тепловой след в небе, его нельзя отследить в темное время суток.