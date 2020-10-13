В Самаре к теплу подключено 97% домов

Меньше всего подключенных домов в Кировском районе - 92% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается подключение к отоплению жилых домов. По данным городской администрации, тепло подано в 97,3% домов. На 100% теплом обеспечены жители Красноглинского, Куйбышевского и Ленинского районов. Меньше всего подключенных домов в Кировском районе - 92%.

Больницы, поликлиники, школы и детские сады подключены к теплу полностью. Отопление подано в большинство учреждений культуры и спортивных объектов.

В городе действует горячая линия, куда жители могут обращаться по вопросам подключения тепла круглосуточно.