Стали известны составы "Крыльев Советов" и "Спартака-2" на очный матч 15 тура ФНЛ

"Крылья Советов" выйдут на поле в привычном составе Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов" и "Спартак-2" сегодня, во вторник 13 октября, в 19:00 сойдутся на "Самара Арене" в рамках 15 тура ОЛИМП-ФНЛ. Перед противостоянием команды огласили свои стартовые составы.

"КС" в привычной уже расстановке. Бросается в глаза разве что появление Цыпченко, который не всегда выходит в числе первых одиннадцати.

У гостей из Москвы место в воротах занял опытный Селихов. Легионеры Нимели и Баду, как и лучший бомбардир Оганесян - тоже на поле.

- Капитан "Крыльев" сегодня - Александр Гацкан. "Спартака-2" - Виталий Дьяков, - отмечают в пресс-службе "КС".

В целом заявка выглядит следующим образом:

"Крылья Советов": 39 Фролов, 2 Полуяхтов, 3 Чернов, 5 Горшков, 6 Якуба, 11 Ежов, 17 Зиньковский, 19 Цыпченко, 33 Сергеев, 47 Божин, 84 Гацкан.

Запасные: 81 Овсянников, 4 Солдатенков, 8 Витюгов, 10 Сарвели, 23 Комбаров, 57 Тюрин, 77 Кабутов.

"Спартак-2": 57 Селихов, 21 Баду, 55 Дьяков, 63 Петрунин, 56 Гапонов, 36 Воропаев, 61 Голосов, 68 Литвинов, 74 Маркитесов, 84 Оганесян, 66 Нимели.

Запасные: 31 Шитов, 53 Муминов, 94 Детенышев, 86 Осмоловский, 83 Лайкин, 76 Шитов, 35 Миронов.

Игру покажут в "Яндекс.Эфире". Следите за трансляцией на сайте "КП-Самара".