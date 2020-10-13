В ПГУТИ студенты узнали о медиа-бизнесе в эпоху перемен

Студенты узнали много нового

12 октября состоялся второй Открытый урок в цикле, посвященном медиа и рекламе. Студенты ПГУТИ узнали о современных тенденциях медиа-бизнеса в эпоху перемен.

Укиля Полунина - руководитель направления по работе с органами власти мультимедийной службы рекламы ИД "Комсомольская правда", поделилась как менялся мир рекламы в России последние двадцать лет и о развитии ведущих федеральных СМИ в настоящее время. Также, студенты рассмотрели различные этапы эволюции медиа и рекламы в последние 10 лет, которые проходили революционно.

Благодарим Укилю Полунину за содержательный и интересный семинар, который оказался особенно полезным обучающимся на направлении "Реклама и связь с общественностью".

- Мы с удовольствием откликнулись на приглашение провести семинар, потому что хотелось донести до наших «будущих» коллег, что собой представляет сейчас ИД «Комсомольская правда». Что это не только газета, а мультимедийный холдинг, в котором активно развиваются разные ресурсы: газета, сайт, радио. Поделились опытом успешных проектов. Студенты проявили живой интерес, задавали вопросы. Благодарим всех, кто присутствовал на семинаре, - отметила Укиля Полунина.