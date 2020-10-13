В Самару на вертолете привезли 7 тяжелых пациентов с пневмонией

В Самару врачей привезли вертолетами

В Самару из отдаленных районов за 4 дня доставили 7 пациентов с тяжелым течением пневмонии. Их привезли в областной госпиталь вертолетом из Приволжского, Похвистневского, Безенчукского, Кошкинского, Камышлинского районов. Еще семерых доставили в больницы наземными реанимобилями.

Служба санавиации работает в Самарской области с августа 2020 года. Вертолет Ми-8 поступил в распоряжение врачей благодаря нацпроекту Здравоохранение. Спасать пациента врачи могут начинать уже на борту - в вертолете есть аппарат ИВЛ экспертного класса, дефибрилятор.

Работа санавиации в регионе возобновилась впервые за 37 лет.