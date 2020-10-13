Дмитрий Азаров поделился с коллегами опытом борьбы с коронавирусом

Количество бригад скорой помощи в Самаре увеличено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Дмитрий Азаров поделился опытом борьбы с коронавирусом. 13 октября он принял участие в международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия». Ее организаторами выступили федеральное министерство здравоохранения, РАНХиГС и Ассоциация инновационных регионов России.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что власти страны выделили огромные средства на вакцинацию от гриппа и обеспечили прививками 60% населения страны. В Самарской области вакцинация в самом разгаре- 15 октября в регион поступит вторая партия вакцин от гриппа и пневмококковой инфекции.

Самарского губернатора Дмитрия Азарова пригласили поделиться передовым опытом региона по борьбе с коронавирусом. Он рассказал коллегам, что в регионе принято решение об увеличении числа бригад скорой медицинской помощи. 10 дополнительных бригад уже приступили к работе. Также принято решение передать часть автопарка чиновников – более 130 служебных машин – медикам, службам неотложной помощи. Отдал свой личный автомобиль и сам губернатор. Помимо этого в регионе создан специальный центр, который координирует работу поликлиник по реагированию на неотложную помощь. Также принято решение о развертывании 680 дополнительных коек для больных с COVID-19. 300 из них уже открыто в Тольяттинской горбольнице №1. До конца октября в СОКБ им. Середавина в Самаре появится новый компьютерный томограф, планируется приобретение еще двух таких аппаратов, а все частные клиники губернии с томографами теперь работают по системе ОМС и принимают больных со скорой.

- Надеемся на благоразумие наших земляков. Это позволит нам защитить общественное здоровье и не вводить новые ограничения, не закрывать экономику, – отметил Дмитрий Азаров.