«Мы обзвонили всех»: известный музыкант Сергей Войтенко слег с пневмонией

Музыкант признался, что с детства подвержен бронхо-легочным заболеваниям

Известный самарский баянист и композитор Сергей Войтенко слег с пневмонией. Музыкант сам признался в этом и рассказал, что лечится дома, амбулаторно.

- Среди знакомых немало тех, кто уже переболел коронавирусом, поэтому когда я сам заболел – чего только не передумал! – поделился Сергей Войтенко. - Мы прозвонили всех, кого могли, чтобы выяснить, что со мной, сделали КТ. Однако диагноза COVID-19 мне все же не поставили, сказали обычная вирусная пневмония. Мне недавно врач знакомый сказал, что ковид – это обезьяна всех простудных болезней. Он может проявлять себя как угодно, запахи могут уходить, а могут и не уходить, то есть вы не будете знать, что заболели.

Музыкант рассказал, что с детства подвержен бронхо-легочным заболеваниям. Он призвал самарцев не забывать пользоваться масками.

- Сейчас опасный период, даже если у вас нет признаков заболевания, вы можете быть переносчиком. Берегите себя и близких! – призвал артист.