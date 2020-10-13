«Угрожают штрафами»: в Самаре активизировались мошенники, продающие счетчики для воды

Настоящие коммунальщики не ходят по квартирам с внезапными проверками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коммунальщики бьют тревогу – в Самаре активизировались мошенники, пытающиеся любой ценой «впарить» доверчивым горожанам замену счетчиков для воды. Мошенники звонят в квартиры, представляются сотрудниками «РКС-Самара» и стараются любыми средствами попасть в квартиру и навязать установку новых счетчиков с дополнительными платными услугами, установкой фильтров и т.д. При этом если горожане отказываются впустить мошенников, те начинают угрожать штрафами.

- Наши сотрудники не ходят по квартирам с неожиданными проверками, тлько по предварительной заявке со стороны самого потребителя, - прокомментировали в «РКС-Самара». – Также они не стремятся любой ценой попасть внутрь квартиры, продать какие-то платные услуги, например, проверку качества воды или установку фильтров.

Также мошенники могут использовать в качестве предлога проверку течи в квартире. Поэтому самарцам советуют тщательно изучить удостоверение людей, которые пытаются попасть в их квартиру.