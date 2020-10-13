В Самаре инвалидов хотят заставить сообщать о поездке в метро за три часа

Людей с ОВЗ хотят обязать планировать поездку в метро заранее Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре инвалидов хотят обязать сообщать о планируемой поездке в метро за три часа до нее. Проект документа опубликовали на сайте регионального правительства. Правило о заполнении соответствующей заявки вызвало негодование общественников. Против принятия документы резко высказались активисты регионального штаба ОНФ

- Правила пользования метрополитеном хотят дополнить еще одним пунктом: чтобы люди, нуждающиеся в сопровождении в метро, сообщали об этом за три часа – по телефону, через сайт или дежурного, - пояснил руководитель регионального исполкома ОНФ в Самарской области Владимир Марин. - Три часа – неоправданно большое количество времени. Человек не всегда настолько заранее может знать о своих планах. Мы уверены, что одного часа вполне достаточно, тем более, что станций метро в Самаре немного, и чтобы добраться из одного конца города в другой, требуется не более 40 минут.

Впервые введение такого правила в Самаре обсуждали еще в начале года, но уже тогда оно вызвало резкий протест со стороны людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Нам говорят – мол, нужно подготовиться и встретить пассажира без опозданий. Но ведь инклюзивное общество - это когда нет «специально для», - объяснила член регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Сизова. - Когда человек хочет куда-то поехать, он не предупреждает никого о своих планах за три часа, за три дня. Например, позвонили человеку друзья, позвали в кафе. А он им, - погодите, я сейчас предупрежу метро, через три часа только смогу. Я пользовалась такой услугой в Санкт-Петербурге. Там на станции номер телефона, звонишь, тебе вежливо говорят, что сотрудники сейчас на другой станции, пожалуйста, подождите. И ожидание составляет далеко не три часа.

Активисты ОНФ направили письмо в департамент транспорта Самары, попросив оставить «правило трех часов» лишь в качестве рекомендации, а также сократить это время до одного часа.