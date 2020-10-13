Под Самарой компания попалась на поставках некачественного масла детям и поплатилась штрафом за неуплату штрафа

Компания-нарушитель поплатится крупным штрафом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Самарой компания попалась на поставках некачественного сливочного масла в детские учреждения. Проверка регионального Россельхознадзора обнаружила, что в двух детских садиках – «Солнышко» и «Ромашка» в Богатовском районе – малышам предлагалось некачественное масло.

Производителя – самарское ООО «Стайл» - привлекли к ответственности. Нарушителю пстановили выплатить административный штраф в 100 тысяч рублей. Однако компания так и не выполнила требования проверяющих органов и штраф выплачен не был.

Поэтому на нарушителя возбудили административное дело. Мировой суд признал компанию виновной и присудил наказание в виде дополнительного штрафа. Он составил 200 тысяч рублей – сумму, в два раза большую, нежели первоначальные санкции.