«Это, что – нашествие Чужих?»: самарцев удивили рептилоиды в метро

Самарцев удивили рептилоиды в метро. Фото: Татьяна Выводнова

13 октября в самарском метро были замечены странные пассажиры. Горожане засняли на видео и фото загадочные фигуры, напоминающие рептилоидов. На записи видно, как две светящиеся фигуры синхронно заходят в вагон.

- Следующая станция – «Спортивная», - объявляет диспетчер. Двери вагона закрываются, и пришельцы начинают танцевать под энергичную музыку.

Интересно, что пассажиры метро практически не проявили интереса к необычным соседям. Самарцы флегматично наблюдали за танцем «рептилоидов».

- Вот так вот бежишь в подземном переходе метро, и вдруг обыденно краем глаза отмечешь – о, рептилоиды – и бежишь дальше, - поделилась впечатлением самарчанка Татьяна.

Впрочем, некоторые пользователи соцсетей оказались гораздо более эмоциональными.

- Это что – нашествие Чужих? – интересуются горожане. – Ну да главное, что они в масках.

Как оказалось, утверждение недалеко от истины. Выяснилось, что флешмоб в самарском метро организовали ребята из светошоу «Чужие». Городские хищники (urban predators) станцевали в метро под кавер группы Eiffel 65. Правда, почему в качестве площадки для шоу была выбрана именно самарская подземка, на момент публикации выяснить не удалось.